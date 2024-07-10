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Запад ужаснулся слабостью собственного ВПК

США и страны-члены Европейского союза (ЕС) были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), вскрывшаяся при оказании помощи Украине. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Джим Риш, его слова приводит РИА Новости.

В США ужаснулись слабостью собственного ВПК
© Lenta.ru

«Мы были ошеломлены. Я думаю, мы все были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело касается обороны», — ужаснулся Риш.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники по НАТО прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине, которые должны поступить на вооружение в течение лета этого года.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Белого дома о том, что никто не желает эскалации, на фоне поставок Западом истребителей F-16 Украине похожи на то, как США годами пытались доказать всему миру, что американский лидер Джо Байден за закрытыми дверями «очень острый».

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