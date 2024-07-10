Бельгия получила четыре F-35, которые должны прийти на смену F-16

Бельгия получила четыре самолёта F-35, которые должны прийти на смену F-16, сообщил и. о. премьера Бельгии Александр де Кроо.

«У нас уже есть четыре F-35, которые находятся здесь в США с целью подготовки наших пилотов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Бельгию самолёты должны поступить в следующем году.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву летом.