Нидерланды выделили 300 млн евро на закупку боеприпасов к F-16 для Украины

Нидерланды выделили еще 300 миллионов евро на закупку боеприпасов к истребителям F-16 для ВСУ. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что данные средства станут дополнением к тем 150 миллионам евро, которые Нидерланды уже выделили на эти целы.

«Закупая дополнительные боеприпасы для F-16, мы хотим послать Москве сигнал о том, что союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину», — приводятся в тексте слова министра обороны страны Рубена Брекелманса.



Также указывается, что вооружение планируется закупать напрямую у производителей.

Известно, что до конца 2025 года Нидерланды намерены предоставить 18 истребителей F-16 для европейского учебного центра в Румынии.