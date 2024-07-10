Япония провела пробные запуски новой гиперзвуковой противоракеты

Япония провела пробные запуски разрабатываемой гиперзвуковой противоракеты. Об этом сообщает DefenseNews.

По данным издания, первое предстартовое испытание было проведено 23 марта в Калифорнии. При этом видео пуска опубликовали лишь 4 июля.

«Япония провела два предварительных испытания своего так называемого HVGP (гиперзвукового планирующего снаряда для островной обороны) в марте и апреле 2024 года соответственно. Целью испытаний была проверка "измерительных" единиц. В японском агентстве по закупкам, технологиям и логистике не сообщили, отделилась ли боеголовка от ракеты-носителя во время любого из испытаний», — сообщил сотрудник программы оборонной и военной аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) Тимоти Райт.



Производителем ракеты является японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Ее дальность составляет 500 километров. Она предназначена для перехвата сил противника на расстоянии и на раннем этапе. Предполагается, что версия HVGP под названием Block I поступит на вооружение в Японии в 2026 году.