США разместят дальнобойное оружие в Германии

Пресс-служба Белого дома распространила совместное письменное заявление США и ФРГ, в котором говорится о планах Вашингтона разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в планах США размещение в Германии нового вооружения рекордной для Европы дальности. Среди заявленного оружия присутствуют многоцелевые ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и неназванное экспериментальное гиперзвуковое оружие.

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«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств огневого поражения большой дальности своей многодоменной тактической группы в Германии в 2026 году в качестве части планирования непрерывного размещения этих средств в будущем», — сказано в сообщении.



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