Премьер Норвегии: Украину не позовут в НАТО по итогам саммита в США

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Украину вряд ли позовут в НАТО по итогам саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил премьер, по итогам саммита страны НАТО подпишут документ, в котором будет отражено стремление Украины присоединиться к альянсу в будущем. Однако какого-то приглашения, по его словам, Киеву ждать не стоит.

«Я не думаю, что будет какое-то приглашение по итогу саммита в этом году, но все остальное будет говорить о таком будущем», — заявил он.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса насчет приема Украины.