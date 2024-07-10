Стал известен объем помощи НАТО Киеву на 2025 год

Согласованный делегациями НАТО финальный проект итоговой декларации саммита содержит обещание предоставить Киеву в 2025 году оружие "как минимум на €40 млрд", а также передать альянсу все функции по координации военных поставок Киеву и организации подготовки военных для ВСУ.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект декларации.

Ранее генсек НАТО предлагал создать многолетний фонд для финансирования военных поставок Киеву на $100 млрд в год, однако страны альянса отклонили эту инициативу.