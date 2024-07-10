Дания и Нидерланды начали передавать Украине истребители F-16, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от партнеров передать Украине как минимум 128 истребителей этого типа.

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«Я рад сообщить, что, пока мы говорим, осуществляется передача [Киеву] F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом», — подчеркнул Блинкен.



Ранее польские военные эксперты предположили, что передача ВСУ американских истребителей F-16 уже не поможет изменить ситуацию в зоне противостояния.