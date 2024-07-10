Дебют Белоусова: ущерб ВСУ от российского удара оценили в десятки миллионов евро

«Царьград» рассказал, что групповой удар российских сил по украинским военным объектам 8 июля привел к урону для ВСУ на 200 миллионов евро. Как отмечает телеканал, украинская армия пыталась скрыть расположение американских комплексов Patriot, но четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС не оставили им шансов.

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8 июля в Минобороны РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиабазам. Российские военные заявили, что удар стал ответом на попытки Украины нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, фото и видео из Киева подтверждают, что разрушения в городе связаны с падением украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Как отмечает «Царьград», целями атаки стали места, где ВСУ разместили батареи Patriot, а также украинские военные заводы, производившие ракеты, различную электронику и приборы.

Телеканал подчеркивает со ссылкой на данные военных корреспондентов, что в результате удара по складам французских и британских ракет было уничтожено более 45 ракет Storm Shadow, 23 ракеты Sculp и до 18 ракет ATACMS. По оценке военкоров, речь идет о потере как минимум 200 миллионов евро, а также затрат на «тайную логистику».