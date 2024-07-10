Израиль назвал условие выхода с границы сектора Газа и Египта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может покинуть так называемый Филадельфийский коридор на границе сектора Газа с Египтом, в случае если там будет решена проблема контрабанды оружия. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, чьи слова приводит ТАСС.

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«Необходимо решение, которое остановит попытки контрабанды и отрежет потенциальные пути снабжения для ХАМАС, а также позволит осуществить отвод войск Армии обороны Израиля из коридора в рамках сделки по освобождению заложников», — заявил глава израильского оборонного ведомства.



Галант на встрече с координатором Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком отметил, что существующие в настоящее время контрабандные каналы позволяют вооруженным отрядам радикального палестинского движения ХАМАС пополнять запасы оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Недавно глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между радикальной группировкой и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в обсуждении перемирия.