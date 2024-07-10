Вучич ответил президенту США Байдену на слова об агрессии НАТО против Югославии

Президент Сербии Александр Вучич ответил главе Белого дома Джо Байдену и бывшему командующему силами НАТО в Европе Уэсли Кларку на слова об агрессии альянса против Югославии в 1999 году. Его слова приводит РИА Новости. "Вижу, что-то они зацепились за нас. Должен им сказать, что мы никого не трогаем и не будем трогать. Но Сербия не может и никогда больше не будет чьей-то добычей, как была в 1999 году. Сербия сейчас серьезная, ответственная, хочет мира, но никому не позволит угрожать свободе нашего народа и нашего отечества", - сказал Вучич. 10 июля Байден на 75-м саммите НАТО заявил, что "когда началась война на Балканах, мы вмешались, чтобы восстановить мир и остановить этнические чистки". Кларк сказал, что "альянс должен больше сделать для Украины" и привел в пример Косово 25 лет назад. До этого сообщалось, что бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном назвал начало бомбардировок Югославии большой ошибкой Соединенных Штатов и НАТО. Это следует из рассекреченной стенограммы их переговоров от 19 апреля 1999 года, опубликованной архивом нацбезопасности США. 24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали "гуманитарную интервенцию" в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить "братьев-сербов", не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале "Газеты.Ru".