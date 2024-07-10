Вооруженные силы России точечными ударами уничтожили склады Вооруженных сил Украины, а также дома с расположением украинских солдат в Купянске. Об этом РИА Новости заявили координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ссылаясь на своих коллег из Харьковской области, Лебедев заявил, что в Купянске под удар российской армии попало расположение украинских минометчиков. "Постройка уничтожена, вместе с ней несколько ящиков с минами. В пять утра 10 июля был нанесен удар по двум домам в частном секторе, где без разрешения домовладельцев заселились украинские военные. При детонации была повреждена газовая труба", - сообщил Лебедев. По словам подпольщиков Купянска, также удачный удар был нанесен по станции "Купянск-Узловая", где хранились снаряды для артиллерии. До этого подполье сообщило о многочисленных потерях украинской армии и бронетехники в Николаевской области