Польша увеличит численность войск на границе с РФ и Белоруссией

Польские власти намерены нарастить армейский контингент на границе с Россией и Белоруссией до 17 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной программе «Восточный щит», заявил замглавы минобороны Польши Павел Бейда. Газета.Ru

«На практике это уже становится фактом. Потому что сейчас на границе находятся почти шесть тысяч польских военнослужащих, а в конечном итоге будет восемь тысяч солдат, которые будут непосредственно охранять польскую границу», — отметил он, добавив, что еще девять тысяч человек будут находиться поблизости в постоянной готовности. Говорит Москва

Находящаяся в резерве группировка должна будет передислоцироваться на границу в течение 48 часов в случае угрозы, пояснил замглавы Минобороны республики. ТАСС