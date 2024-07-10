МиГ-31 «развернул» норвежский самолет

Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет, который приближался к российской границе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

© РИА Новости

Инцидент произошел 10 июля над акваторией Баренцева моря. Средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближающуюся к границе. Его идентифицировали как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон».

Отмечается, что при приближении российского истребителя иностранное воздушное судно выполнило разворот от госграницы. Нарушения не допущено. Самолет из дежурных сил успешно вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением всех мер безопасности.

Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации

Напомним, что в марте схожий случай произошел в районе Черного моря. К госгранице приближались три воздушные цели — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3F и два многоцелевых истребителя Rafale C ВВС Франции. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, который не допустил нарушения госграницы.