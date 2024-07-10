В Белом доме заявили, что новая структура командования НАТО приведет региональные штабы, ранее используемые для подготовки операций за пределами альянса, в состояние готовности «сдерживать любую угрозу». Об этом сообщает ТАСС.

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В заявлении отмечается, что модернизированная структура командования превратит штабы, которые когда-то были пригодны для использования в мирное время за пределами территории альянса, в штабы, которые будут готовы сдержать любую угрозу, а также защищать территорию союзников.

Подобную инициативу будут продвигать лидеры стран НАТО в рамках саммита альянса в Вашингтоне, говорится в публикации.

До этого молдавский депутат от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля предупредил, что власти намерены разместить в стране военную инфраструктуру НАТО в обмен на поддержку со стороны Запада.

Он напомнил, что Молдавия является нейтральной страной, и избежать втягивание Кишинева в войну можно только сменой действующей власти, которая расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом.