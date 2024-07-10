Группировка войск «Запад» ВС России нанесла поражение 12-й бригаде специального назначения националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщило Минобороны в свежей сводке. Российская газета

В ведомстве также сообщили, что противник потерял до 495 военнослужащих, восемь автомобилей, танк, 155 мм гаубицу М777 (производство США), две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152 мм орудие Д-20, а также станции: контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Газета.Ru

Отмечается, что также были сбиты три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции. RT на русском