Почему ВСУ отказались от американских боеприпасов

ВСУ были вынуждены отказаться от американских снарядов M982 Excalibur из-за российских средств радиэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления украинских командиров. Ura.Ru

В частности, российские средства РЭБ смогли нарушить работу системы коррекции по GPS, а также взрывателей дистанционного подрыва на снарядах Excalibur. В результате поставленных помех боеприпасы ВСУ начали промахиваться мимо целей или не взрываться, что уже к середине прошлого года сделало их «фактически бесполезными», утверждается в статье. Российская газета

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что специалисты ВС РФ смогли провести анализ британских ракет Storm Shadow и теперь легко сбивают их в ходе СВО. Газета.Ru