Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что также уничтожены 55 украинских беспилотников, четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три произведенных в США снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре французские авиационные бомбы Hammer.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 627 самолетов, 277 вертолетов и 27496 беспилотников ВСУ.