Опубликовано предсмертное обращение бойца СВО к сыну

В сети опубликовано предсмертное обращение одного из участников специальной военной операции (СВО) к сыну. Снятый бойцом ролик разместил Telegram-канал «Vойско Zаботы Орел».

На кадрах сидящий в укрытии военнослужащий говорит сыну, что все будет хорошо. Он напоминает мальчику о некоем подарке и говорит, чтобы тот слушался дядю.

«Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — заключил солдат.



Вскоре после этого бойца не стало. Мужчину похоронят в Мценске, куда его привезет брат, который также участвует в СВО.

Ранее стало известно об участнике СВО из Кировской области, который в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек. Он работал, несмотря на обстрелы и атаки беспилотников противника.