ВСУ сбросили на советника главы ДНР боеприпас с токсичным веществом

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на него боеприпас с токсичным химическим веществом. Об этом сообщает РИА Новости.

© ТАСС

19 июня Гагина и его товарища атаковал украинский дрон. С множественными осколочными ранениями они направились в районную больницу Волновахи.

«Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, все, что оказалось под повязками, практически сгорело «до мяса», — сказал советник главы ДНР.



Слова Гагин подкрепил снимками своих травм. На них видны химические ожоги на теле — местами кожа покраснела, потемнела и вздулась. Он выразил надежду, что все факты применения Украиной токсичных веществ будут зафиксированы, переданы и услышаны в ООН. Советник главы ДНР считает, что они должны стать доказательствами при проведении международного трибунала в отношении украинских нацистов и военных преступников.