Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16

Западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало, Киеву требуются еще более сотни таких машин, заявил на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский.

«Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10-20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – передает РИА «Новости» его слова.



Зеленский потребовал 128 истребителей, что, как он выразился, равно тому общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

Летчик рассказал о тактике F-16 на Украине

Ранее на Украине допустили отказ поставок F-16 из-за ударов по аэродромам ВСУ.