На Украине поврежден объект энергетической инфраструктуры

Энергетический объект поражен в Ровенской области на западе Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской компании «Укрэнерго».

Отмечается, что энергообъект в ночь на 10 июля атаковал беспилотный летательный аппарат.

По данным «Укрэнерго», в нескольких районах были обесточены промышленные и бытовые потребители.

До этого сообщалось, что в расположенном на западе Украины городе Ровно прозвучали сигналы воздушной тревоги и раздались взрывы. По данным местных пабликов, после взрывов на территории области было видно зарево. В некоторых районах начались перебои с подачей электричества.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.