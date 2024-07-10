Украина попыталась атаковать два региона России

В ночь на 10 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать при помощи беспилотников два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона самолетного типа в Белгородской и Воронежской областях.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений после отражения атаки беспилотника нет.

Система ПВО сработала над Белгородской областью

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрывов и стрельбы, прогремевших в ночь на 10 июля. Предварительно, сработала система ПВО, сбившая несколько воздушных целей на подлете к городу. Власти ситуацию пока не комментировали.

Кроме того, вечером 9 июля сообщалось о падении начиненного 30 килограммами взрывчатки беспилотника рядом с детским садом в Курске. Дрон обнаружили родители воспитанников. Прибывшие на место саперы разминировали и увезли летательный аппарат.