Российские военные отрезали пути отступления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском Харьковской области. Об этом Андрей Марочко.

© MOD Russia / Globallookpress

Он сообщил, что военнослужащим Вооруженных сил РФ удалось вклиниться в оборону ВСУ юго-западнее Волчанска.

Российский военный рассказал о попытках ВСУ отбить Волчанск

«Это удалось благодаря продвижению наших передовых порядков вдоль реки Северский Донец», — уточнил Марочко.



Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о боях в Волчанске Харьковской области. Лебедев сообщил, что Украина постоянно подвозит на данный участок фронта свежие резервы, неся большие потери.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Волчанск, Липцы, Часов Яр, а также район Запорожской АЭС (ЗАЭС) наиболее сложными направлениями в зоне конфликта на Украине.