Япония предоставит Украине партию техники для разминирования

Японские власти предоставят Украине очередную партию техники для разминирования в рамках двусторонних договоренностей о поддержке. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии.

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"Правительство Японии предоставит четыре большие машины для разминирования Государственной службе по чрезвычайным ситуациям [ГСЧС] Украины через Японское агентство международного сотрудничества. Разминирование и утилизация неразорвавшихся боеприпасов не только важны для обеспечения безопасности жителей, но также являются частью усилий по восстановлению инфраструктуры", - отмечается в сообщении ведомства.



Ожидается, что поставка будет осуществлена до конца текущего года. Помимо этого, японская сторона проведет курс обучения по разминированию для сотрудников ГСЧС Украины.

Япония и Украина в июне подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Кроме того, в течение 2024 года Киев получит от Токио $4,5 млрд. В соответствии с японским законодательством и действующей конституцией, Япония сможет поставлять украинской стороне только нелетальную технику и оборудование.

Токио ранее уже оказывал помощь Киеву в области обезвреживания мин. Так, Япония передала Украине четыре установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов.