Безопасность на базах США в Европе усилили из опасений «саботажа»

Безопасность на военных базах Соединенных Штатов в Европе усилили из опасений «саботажа». Об этом 10 июля сообщает CNN.

Некоторые площадки Вашингтона в европейском регионе перевели в режим повышенной готовности якобы из-за угрозы теракта «со стороны России», пишет издание. По версии авторов, целью могут стать определенные объекты или американский персонал.

Телеканал ссылается на данные разведки США о планах «нанятых» Москвой лиц устроить саботаж на военных базах Штатов. При этом конкретные причины усиления безопасности американские командиры не назвали, ограничившись словами о неком «наборе факторов, потенциально угрожающих безопасности войск».