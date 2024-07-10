Российский военный рассказал о снарядном голоде ВСУ

Украинская артиллерия на Херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада.

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Об этом заявил замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным Турист, передаёт РИА Новости.

Стало известно, когда ВСУ получат первые снаряды в рамках чешской инициативы

«Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — сказал военный.



При этом он отметил, что за последний месяц возросло только количество дронов противника.

Ранее на саммите НАТО признали, что не успевают производить оружие для Украины.

При этом в Госдепе отметили, что США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины.