Российский военный рассказал о снарядном голоде ВСУ

РИА Новости: у ВСУ начинается снарядный голод, несмотря на помощь Запада
Украинская артиллерия на Херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада.
Об этом заявил замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным Турист, передаёт РИА Новости.
Стало известно, когда ВСУ получат первые снаряды в рамках чешской инициативы
«Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — сказал военный.
При этом он отметил, что за последний месяц возросло только количество дронов противника.
Ранее на саммите НАТО признали, что не успевают производить оружие для Украины.
При этом в Госдепе отметили, что США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины.