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Дипломат раскрыл последствия поражения России на Украине

Стремление Запада к поражению Москвы на Украине угрожает столкновением ядерных держав, считает глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова приводит РИА Новости,

Дипломат раскрыл последствия поражения России на Украине
© РИА Новости / Стрингер

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«Откинув в сторону все принятые на форуме документы в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, они сделали ставку на нанесение нашей стране "стратегического поражения". Все это чревато прямым военным столкновением ядерных держав с непредсказуемыми последствиями», — раскрыл последствия поражения России дипломат.

Ранее 9 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для Альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

«Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО. Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия», — отметил генсек НАТО.

Военные новости
Константин Гаврилов
Йенс Столтенберг
НАТО