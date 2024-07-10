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WSJ: США и ЕС признали, что не успевают производить оружие для Украины

США и Европа не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить все запросы Украины, признали лидеры стран на саммите НАТО. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

На саммите НАТО рассказали о темпах производства оружия для Украины
© globallookpress.com

Члены альянса смогли достичь лишь ограниченных успехов в налаживании собственной военной промышленности, отмечает издание.

Из-за перебоев в цепочке поставок и нехватки рабочей силы на то, чтобы увеличить производство противотанковых управляемых ракет Javelin, странам потребуется еще четыре года.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем обсудят создание новой структуры для помощи Киеву и построения «моста в НАТО» для Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot.

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