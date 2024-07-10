Группировка «Восток» уничтожила гусеничного робота пехоты ВСУ

Группировка «Восток» уничтожила гусеничного робота и боевую машину пехоты ВСУ
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении гусеничного робота ВСУ, а также до 150 военных противника. Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, были ликвидированы боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113, боевая бронированная машина Hummvee, буксируемая гаубица M198, семь единиц автомобильной техники, три пункта боепитания и пять БПЛА.
Группировка "Восток" сообщила об уничтожении до 120 военных ВСУ
Ранее гаубица Д-30 уничтожила в зоне СВО расчёт БПЛА и пехоту ВСУ.
Также ВС России уничтожили цех производства ударных БПЛА ВСУ.