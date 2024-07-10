Группировка «Восток» уничтожила гусеничного робота пехоты ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении гусеничного робота ВСУ, а также до 150 военных противника. Об этом информирует ТАСС.

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Кроме того, были ликвидированы боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113, боевая бронированная машина Hummvee, буксируемая гаубица M198, семь единиц автомобильной техники, три пункта боепитания и пять БПЛА.

Группировка "Восток" сообщила об уничтожении до 120 военных ВСУ

Ранее гаубица Д-30 уничтожила в зоне СВО расчёт БПЛА и пехоту ВСУ.

Также ВС России уничтожили цех производства ударных БПЛА ВСУ.