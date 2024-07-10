Российские штурмовики четыре дня удерживали важные рубежи

Российские штурмовики захватили и четыре дня удерживали важные рубежи на одном из тактически важных направлений, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

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Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был взят отделением под командованием старшего сержанта Александра Мешкова. «Используя рельеф, штурмовики выдвинулись на рубеж атаки. Единым рывком они преодолели открытый участок и неожиданно для противника ворвались на опорный пункт. Обнаружив в одном из блиндажей уцелевших военнослужащих ВСУ, Мешков заставил их сдаться в плен», — говорится в публикации.

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Организовав грамотную оборону, штурмовая группа смогла на протяжении четырех суток удерживать опорный пункт, что в конечном итоге позволило осуществить наступление вглубь обороны ВСУ.