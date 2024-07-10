Байден заявил, что Россия "проигрывает" в конфликте на Украине

Байден заявил на саммите НАТО, что Россия проигрывает в конфликте на Украине
Президент США Джо Байден заявил во время выступления на саммите стран НАТО в Вашингтоне, что Россия «проигрывает» в украинском конфликте.
«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне», — цитирует его РИА Новости.
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Также Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить «культуру Урана».
При этом в National Interest заявили, что Украина не может нанести России поражение в обозримом будущем.