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Байден заявил на саммите НАТО, что Россия проигрывает в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден заявил во время выступления на саммите стран НАТО в Вашингтоне, что Россия «проигрывает» в украинском конфликте.

Байден заявил, что Россия "проигрывает" в конфликте на Украине
© РИА Новости
«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне», — цитирует его РИА Новости.

Путин заявил о попытках России прекратить войну на Украине

Также Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить «культуру Урана».

При этом в National Interest заявили, что Украина не может нанести России поражение в обозримом будущем.

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