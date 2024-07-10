Киев хочет снятия ограничений на удары по РФ американским оружием

Киев хочет в ходе саммита НАТО в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по российской территории.

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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

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По словам Ермака, в первую очередь Киев хочет добиться разрешения применять для ударов по России более дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее сенатор Константин Долгов прокомментировал заявление США по вопросу дальности ударов по России.

Также ВС России нанесли удар по РСЗО HIMARS, подготовленным для атаки на Крым.