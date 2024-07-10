Пентагон заявил, что США и союзникам надо готовиться к затяжным войнам

Соединенные Штаты и их союзники должны готовиться к возможным затяжным войнам, причем не только в Европе. С таким заявлением выступила во вторник первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

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По ее словам, оперативная совместимость вооруженных сил Запада и его "коллективная промышленная база являются фактором умножения мощи" США и их союзников.

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"Поэтому я знаю, что у нас имеется необходимое не только для того, чтобы конкурировать [с другими странами], но и победить в этой конкуренции и взять верх. Это включает в себя обеспечение того, что мы готовы к возможности затяжной войны. К ней должен быть готов любой союзник - и не только в Европе", - сказала Хикс на военно-промышленном форуме в рамках саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне.

"Мы должны ускорить рост нашего коллективного военно-промышленного потенциала и объемов выпускаемой продукции <...>", - убеждена заместитель главы американского военного ведомства. "<...> Нам необходимо еще больше крупномасштабных многонациональных закупок [оружия и военной техники], выходящих за пределы выдающихся достижений последних двух лет", - считает Хикс.



В свою очередь заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на этой же конференции заявила, что предприятие по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Меските (штат Техас) вскоре начнет выпускать 30 тыс. этих боеприпасов в месяц.