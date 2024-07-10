Байден заявил о способности Украины «остановить» Россию

Президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет «остановить» Россию при полной поддержке НАТО. С таким утверждением он выступил на саммите альянса в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

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Байден заявил, что время для Украины на исходе

«Пусть никто не сомневается: Украина может и остановит [президента России Владимира] Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», — заверил глава государства.



Он также предупредил, что Москва «не остановится на Украине» в случае победы в конфликте. По мнению Байдена, при таком исходе Европа окажется под угрозой.