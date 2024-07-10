В МО сообщили об уничтожении ракетчиками группировки "Север" БПЛА ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры боевой работы расчета.

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"Сразу после команды в радиоэфире „Авиационная опасность. Готовность один. Обеспечить уничтожение вражеских целей“ расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение", - говорится в сообщении.



Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе специальной военной операции применяют новую радиолокационную станцию «Ирбис»

В Минобороны РФ добавили, что ЗРК "Тор-М2" является одной из самых современных машин на фронте. Его радиолокационная станция не только засекает цели на расстоянии 30 км, но и способна отличить разведывательный дрон от дрона-камикадзе, ракету HIMARS от Storm Shadow.

"Независимо какого размера цель, начиная от обычных дронов, ракет, все это заметно. Их любые передвижения по разному азимуту, курсу, куда летят, откуда летят. У нас идет связь с оперативным дежурным, все докладывается, все сбивается", - рассказал оператор с позывным Кот.



Как отметил начальник расчета с позывным Мажор, комплекс отличается своей надежностью в поражении целей.

"Преимущество машины в том, что она надежа, не подводит. Достаточно хорошо обнаруживает цели, как малоразмерные, так и большеразмерные. Мы всегда наготове отразить нападение", - отметил он.



Мажор (прибыл из военного училища в зону спецоперации год назад) также рассказал, что самым ярким воспоминанием для него до сих пор является первый боевой выезд.

"Мы работали в тот день как обычно. Налет начался ночью, летело около 20 БПЛА в нашу сторону. Отразили воздушное нападение противника", - поделился военнослужащий.



В ведомстве добавили, что в связи с активной и продуктивной работой ЗРК, по словам самих расчетов, никаких проблем с ракетами в подразделениях ПВО нет.