National Interest: Украина не может нанести России поражение в обозримом будущем
Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил в статье для National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем.
По его словам, у Киева также крайне мало шансов повернуть баланс сил в конфликте в свою пользу.
«Россия слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована, чтобы Украина могла её победить», — подчеркнул Дэвис.
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При этом подполковник отметил, что Киев должен немедленно обратиться к России с намерением прекратить конфликт путём переговоров.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности альянса.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России сложно «достучаться до западного мира», который ничего не хочет слышать.