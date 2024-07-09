Белый дом считает, что Индии надо использовать связи с РФ для достижения завершения СВО

Администрация США считает, что Нью-Дели следует воспользоваться традиционно прочными российско-индийскими связями, чтобы убедить Москву завершить специальную военную операцию на Украине.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Вашингтон контактирует с Нью-Дели по поводу визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "Индия - стратегический партнер, с которым мы ведем полноценный и откровенный диалог, в том числе касающийся ее отношений с Россией", - сказала официальный представитель президента США.

"Мы считаем критически важным, чтобы все страны, включая Индию, поддерживали усилия по обеспечению прочного и справедливого мира на Украине. Всем нашим союзникам важно осознать это. Мы также считаем, что давние отношения Индии с Россией наделяют ее способностью призывать президента, президента Путина завершить <...> войну <...> на Украине", - утверждала Жан-Пьер.



Моди нанес двухдневный визит в Москву, в ходе которого было подписано 15 документов, обсуждались совместные проекты и было подтверждено привилегированное стратегическое партнерство двух стран. Путин и Моди осмотрели экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ и провели официальные переговоры в Кремле. Индийскому премьеру был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного.