$88.00-0.1795.34-0.32
Почта

На Западе сделали неожиданное заявление о судьбе Харькова

Российские планирующие авиабомбы обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.

На Западе сделали неожиданное заявление о судьбе Харькова
© РИА "ФедералПресс"
«В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове», – говорится в публикации.

Эксперты считают, что бомбардировщики, которые наносят удары по линии фронта, находятся в глубине российской территории, передает РИА Новости.

Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Напомним, военный ВС РФ с позывным Музыкант высказался о том, что Зеленский может затопить Харьков в случае дальнейшего продвижения российской армии. По его словам, ВСУ могут сдать город без боя.

Военные новости