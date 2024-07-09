На Западе сделали неожиданное заявление о судьбе Харькова

Российские планирующие авиабомбы обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.

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«В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове», – говорится в публикации.



Эксперты считают, что бомбардировщики, которые наносят удары по линии фронта, находятся в глубине российской территории, передает РИА Новости.

Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Напомним, военный ВС РФ с позывным Музыкант высказался о том, что Зеленский может затопить Харьков в случае дальнейшего продвижения российской армии. По его словам, ВСУ могут сдать город без боя.