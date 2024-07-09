Столтенберг: Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО

Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

Также он отметил, что конфликт продемонстрировал, как малы производственные возможности и запасы НАТО, передает ТАСС.

«Самый известный пример – это германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов, не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот», – заявил генсек.



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Напомним, в пятницу Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева.