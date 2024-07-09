Анонсированы изменения в оборонном потенциале стран НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на следующем саммите НАТО все страны-члены альянса обязуются разработать планы по укреплению своего оборонного потенциала. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Салливан сделал во время военно-промышленного форума на полях саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, подобное произойдет впервые в истории альянса. Салливан также добавил, что такие обязательства помогут странам НАТО определить приоритет производства военного оборудования, которое может понадобиться во время потенциального конфликта.

«В ближайшие дни мы сделаем следующий шаг — впервые в истории каждый союзник обязуется разработать планы по укреплению оборонно-промышленного потенциала в своей стране», — заявил он.



Ранее НАТО подписала контракт на закупку ракет Stinger на 700 миллионов долларов.