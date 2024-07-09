В НАТО подписали контракт на закупку ракет Stinger

НАТО подписала новый контракт на закупку противовоздушных ракет Stinger на $700 млн, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

© Wikipedia Commons

"Только сегодня агентство НАТО по тыловому обеспечению и закупкам (NSPA - прим. ТАСС) подписало новый многонациональный контракт по поставкам ракет Stinger стоимостью около $700 млн", - сказал Столтенберг.



Он также напомнил, что в 2023 году NSPA заключило контракты на $11 млрд на производство снарядов.