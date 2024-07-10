Страны НАТО, включая Эстонию, Польшу, Финляндию и Швецию, не имеют права минировать Балтийское море, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, западные страны могут, согласно международному морском праву, «делать все что угодно» только в 12-мильной прибрежной зоне.

По морскому праву они могут делать все, что хотят только в пределах 12-мильной морской зоны, далее идет 200-мильная экономическая зона. Если они поставят хоть одну мину уже в 13 милях, то можно устроить международных скандал. У них нет правовых оснований выставлять мины на морских путях, где действует российский флот, — заявил Суконкин.



Собеседник напомнил, что в морском международном праве есть понятие, как мирный проход военного корабля, не участвующего в боевых действиях и не ведущего действий военного характера. Он добавил, что морские мины могут случайно поразить гражданское судно.

В международном морском праве есть такое понятие, как мирный проход, если военный корабль на данном направлении не участвует в боевых действиях, не ведет действий военного характера. Мина может случайно поразить гражданское судно или тот же военный корабль. Это очень скользкая тема. Россия, это я утрирую, может, конечно, в ответ на это ударить по эстонским военным морским базам, где складируются мины, — подытожил Суконкин.



Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что Эстония будет сотрудничать с союзниками по НАТО в минировании Балтийского моря. Ведомство отметило, что мины закупят также Швеция, Норвегия, Дания и Польша.

НАТО желает забрать под контроль Балтийское море

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус потребовал выделить дополнительные €4 млрд военной помощи на помощь Украине. Средства, по его словам, нужны уже во второй половине текущего года, так как выделенные ранее €7 млрд были в значительной степени потрачены или связаны контрактами. У Германии осталось лишь €200 тысяч на поддержку Киева. Однако глава Минфина ФРГ призвал власти к экономии бюджетов, а выделение допсредств для Украины в таких больших объемах он назвал «неудобным».