Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон-камикадзе атаковал город Шебекино, детонация произошла около частного домовладения. Там зафиксировали выбитые окна, поврежденный фасад и забор. Еще один дрон атаковал легковой автомобиль в поселке Ленинский, транспортное средство полностью сгорело.

Поселок Красное подвергся ударам двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), повреждения получили два частных жилых дома. Село Маломихайловка, продолжил Гладков, также атаковал дрон-камикадзе. В пятом населенном пункте — селе Муром — в результате атаки беспилотника загорелось нежилое здание.

В этот же день стало известно, что больше 20 украинских беспилотников атаковали Ахтубинский район в Астраханской области.