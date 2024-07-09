Названы последствия реализации соглашения по ПВО между Киевом и Варшавой

Реализация соглашения по безопасности, заключенного на днях между Киевом и Варшавой, может привести к серьезной эскалации конфликта и даже к мировой войне, полагают военные эксперты. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Согласно документу, польская ПВО получила возможность перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны, атакующие военные цели на Западной Украине. Кроме того, соглашение подразумевает формирование в Польше «добровольческого легиона» с участием в нём украинцев.

Военный обозреватель Алексей Суконкин напомнил, что польские истребители поднимаются в воздух при приближении российских ракет ко Львову или городу Стрый в Львовской области. Вместе с тем, противодействия ударам они не оказывают.

«После заключения этого соглашения такие действия возможны. Польские истребители успели отработать механизм перехвата и могут уже сейчас сбивать ракетами воздушного боя наши крылатые ракеты и беспилотники», — отметил эксперт.



По его мнению, Россия в случае атак с польской стороны может сделать Польше предупреждение. В том случае, если Варшава не прислушается к нему, добавил Суконкин, Москва будет вынуждена «пресекать такие выходки ударами по польским аэродромам».

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, в свою очередь, подчеркнул, что стрельба с территории другого государства во время СВО — это конкретное участие в боевых действиях третьих стран. Соответственно, отметил он, Россия будет иметь полное право на ответный огонь.

По его словам, ситуация прояснится в ближайшие дни, в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.