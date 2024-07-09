СМИ: Сырский стал козлом отпущения для офиса Зеленского

Назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского вместо Валерия Залужного не принесло украинской армии никаких успехов, но позволило офису президента получить удобную мишень для критики и перевалить на него всю ответственность за положение дел на фронте и в армии. Такое мнение высказал автор опубликованного на сайте украинского телеканала "Эспресо" материала "Сырский повторит судьбу своего предшественника".

© Офис президента Украины

Автор отмечает, что спустя 150 дней после смены главкома ВСУ никакого обновления и перезагрузки армии, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя причины увольнения генерала Залужного, не произошло. На фронте продолжаются отступление и утрата стратегически важных городов, не выстроена линия обороны за Авдеевкой, провалена оборона Торецка и Харькова. И теперь решение о назначении Сырского, которое изначально казалось странным, выглядит, по мнению автора, понятным.

"Сырский - типичный генерал советской школы. Очень удобная мишень для критики. Идеальный козел отпущения. И вот сейчас офис президента палит по Сырскому из всех пушек, дискредитируя руководство ВСУ и выводя из-под удара верховного главнокомандующего, который всех тех генералов, которые теперь стали плохи, назначал на должности", - говорится в статье.



Автор называет эту критику со стороны офиса президента в адрес Сырского "профессиональной медийной работой по уничтожению репутации армии". По его словам, после отставки Залужного казалось, что Зеленский берет на себя полную ответственность за состояние армии, но вышло не так. Политтехнологи президента успешно скрыли Зеленского от ответственности, придумав легенду, что плохие генералы явились в ВСУ сами собой, а не были назначены президентом или теми, кому он доверил это.

Выглядит так, говорится в материале, что Сырскому остались считанные месяцы "дособрать свой негатив и он будет выброшен из армии так же, как выбросили его предшественника".

О перестановках в ВСУ

Зеленский подписал указ об отставке Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. На тот момент украинские аналитики называли генерала главным конкурентом Зеленского на выборах главы государства, если бы они были объявлены. В начале марта стало известно, что президент согласовал назначение экс-главкома послом в Великобритании. После этого Залужный пропал на несколько месяцев из информационного поля, пока, наконец, 4 июля не появилось сообщение о его отправке в Лондон.

Тем временем в украинских СМИ все чаще стали звучать мнения, что президент Зеленский не слишком доволен Сырским из-за неудачной подготовки к наступлению российских сил в Харьковской области и ряда других проблем на фронте. Как считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, власти попытаются повесить на главкома все провалы на фронте и уволят его. Такую же оценку представил на днях бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, предположивший, что Зеленский хочет избавиться от Сырского.