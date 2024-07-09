Минобороны опубликовало видео с уничтожением двух HIMARS

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения двух пусковых установок HIMARS в Херсонской области. Видео доступно в Telegram-канале российского военного ведомства

Уничтоженные HIMARS располагались возле населенного пункта Новопетровка. Как рассказали в Минобороны, удар был совершен с помощью комплекса «Искандер». В результате атаки были уничтожены две установки HIMARS, пять машин сопровождения и 20 военнослужащих ВСУ.

«Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за последние сутки пусковых установок РСЗО производства США М142 “HIMARS”. <...> Еще две пусковые установки РСЗО “HIMARS” были уничтожены в Запорожской области», — сказано в сообщении ведомства.



Ранее ВС РФ уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь.