Российские ученые рассказали о неуязвимых для ВСУ ракетах

Крылатые ракеты типа «воздух-земля», включая ракеты Х-69, неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© MOD Russia / Globallookpress

«Радиоэлектронная борьба вообще имеет близкую к нулю эффективность», — рассказал гендиректор российского проектно-конструкторского бюро ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.



Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS

Как указал Богатиков, об этом свидетельствует высокая результативность применения ракеты Х-69 в условиях специальной военной операции (СВО), пишет «Лента.ру».

«Считаю необходимым отметить, что ракета Х-69 является первой и пока единственной в мире крылатой ракетой большой дальности, размещаемой внутри отсеков вооружения самолетов фронтовой авиации», — отметил он.



Ранее "СП" писала, что разработчик российских ракет заявил, что информацию о новейшем оружии — «изделии 720» раскрывать пока нельзя.

Последние новости и всё самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы».