Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 420 военных в зоне ответственности группировки "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - сказали там.

