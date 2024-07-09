Иранский эсминец "Саханд" затонул

Корабль ВМС Ирана, эсминец "Саханд", ушел под воду через два дня после произошедшей с ним 7 июля аварии в порту Бендер-Аббас. Об этом сообщило агентство NourNews.

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По его информации, после того, как эсминец был стабилизирован и отбуксирован в другое место, он вновь накренился и ушел под воду из-за того, что порвались удерживавшие его тросы. Сведений о пострадавших NourNews не приводит.

7 июля агентство Tasnim проинформировало, что корабль иранских ВМС сильно накренился во время ремонтных работ из-за попадания воды в резервуары. В результате ЧП эсминец получил незначительные повреждения.